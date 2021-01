11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il portavoce di Conte dice di voler 'asfaltare' Renzi e Italia Viva in Senato: come possiamo continuare a dare fiducia a questo presidente del Consiglio? In quale altro Governo il portavoce di Palazzo Chigi userebbe espressioni del genere per un partito della sua maggioranza?". Lo scrive su twitter il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi.