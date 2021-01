Governo: Casalino, 'smentisco virgolettati 'Repubblica', totalmente infondati'**

11 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Smentisco categoricamente i virgolettati e le ricostruzioni che mi vengono attribuiti oggi in un articolo del quotidiano La Repubblica in riferimento all'evoluzione dell'attuale situazione politica". Così il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino.

"L'articolo, peraltro, non riporta alcun dettaglio sulla circostanza in cui avrei pronunciato le affermazioni che mi vengono attribuite. Sarebbe bene invece che la giornalista specificasse quando e come avrei fatto tali affermazioni, in modo che io possa dimostrarne - anche mostrando se necessario la mia agenda con i miei appuntamenti o i miei tabulati telefonici - la totale infondatezza".