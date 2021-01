Banca Mediolanum, a dicembre 1,4 mld volumi commerciali: 2020 da record

11 gennaio 2021 a

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Nel mese di dicembre Banca Mediolanum ha registrato volumi commerciali pari a 1,4 miliardi circa, di cui raccolta netta totale di gruppo 1.083 milioni. Il livello di performance fee realizzate nell'anno, incluso quanto già contabilizzato nel corso del 2020, ammonta a 154 milioni.

“Con i fortissimi flussi del mese di dicembre, che ha visto i volumi commerciali raggiungere gli 1,4 miliardi di euro, concludiamo questo 2020 con il record di 10,9 miliardi complessivi", afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. "La raccolta netta totale ha raggiunto il massimo storico di 7,7 miliardi, crescendo del 90% rispetto al 2019, mentre la raccolta in risparmio gestito è stata pari a 4,1 miliardi, in aumento del 39%. Sul fronte dei crediti alla clientela siamo riusciti a incrementare del 15% i risultati raggiungendo un erogato record di oltre 3 miliardi, mantenendo inalterata la qualità del portafoglio".

Anche i premi protezione "hanno toccato i massimi con oltre 136 milioni nel 2020, in aumento del 29%, in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa strategica linea di business”. Conclude Doris: “L'anno si chiude in forte accelerazione: il solo mese di dicembre ha visto l'ingresso nel Gruppo di 370mila nuovi clienti, anche grazie a Flowe, portando la base complessiva di clientela ad oltre 2 milioni, il 50% in più rispetto alla fine del 2019. Questo getta le basi per il nostro lavoro nel 2021, su cui nutro aspettative ambiziose”.