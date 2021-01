11 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con Speranza per convocare medici di base nella campagna di vaccinazione per fare un accordo non solo territoriale, ma nazionale". Lo avrebbe detto, a quanto si riferisce, il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini alla riunione con il governo.