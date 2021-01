Food: per Cortilia round di 34 milioni, entra Renzo Rosso

11 gennaio 2021 a

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Cortilia, la food tech company della spesa online a filiera corta, chiude un nuovo round di investimenti del valore di 34 milioni di euro. L'aumento è stato sottoscritto dai soci e da Red Circle, la società di Renzo Rosso. L'imprenditore, fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda Otb, entra anche a far parte del consiglio di amministrazione di Cortilia. Fondata nel 2011 da Marco Porcaro, Cortilia utilizzerà le nuove risorse finanziarie per "incrementare la propria crescita e sviluppare ulteriormente il proprio servizio sul territorio italiano, servendosi delle migliori tecnologie e innovazioni per operare secondo i più alti standard di qualità e sostenibilità".

Oltre a Red Circle Investments, partecipano all'investimento i sottoscrittori dell'ultimo round del 2019: Indaco Ventures, il maggior fondo di venture capital in Italia; Five Seasons Ventures, il primo fondo di venture capital paneuropeo specializzato nel food-tech; Primomiglio, e P101 sgr, primo investitore istituzionale di Cortilia. Nato come il primo mercato agricolo online, Cortilia è oggi un e-commerce con un catalogo di 2.500 referenze, che promuove un modello di acquisto consapevole.

Il servizio, già attivo in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, consente ai consumatori di ricevere a domicilio, in modo veloce, puntuale e sicuro, i migliori prodotti provenienti da agricoltori, allevatori e produttori artigianali accuratamente selezionati. Nel 2020, Cortilia ha fatturato 33 milioni di euro, con una crescita del +175% rispetto al 2019. Attualmente l'azienda collabora con oltre 250 piccoli e medi produttori e dà impiego a 50 dipendenti diretti e oltre 200 collaboratori nell'indotto. Nel 2021 ha in programma l'inaugurazione di una nuova sede “green” di 50mila metri quadrati alle porte di Milano.