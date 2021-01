Recovery: Salvini, 'entro dieci giorni piano comune centrodestra'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Come Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia "stiamo lavorando" ad una proposta comune per l'utlizzo dei fondi del Recovery fund, "e penso che arriveremo a destinazione entro una decina di giorni". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite della trasmissione 'La politica nel pallone' su Gr Rai Parlamento.

"Sono 200 miliardi che ripagheranno i nostri figli, da restituire entro il 2056 -ha ricordato il leader del Carroccio- quindi sono soldi che vanno spesi per il futuro, non per il presente: sullo sport, sulle infrastrutture, sulla digitalizzazione, sulla sanità, sulla scuola. Stiamo lavorando ad un progetto di Italia comune ed entro una decina di giorni ne daremo notizia, visto che vogliamo fare le cose fatte bene, con progetti seri e con finanziamenti esistenti".