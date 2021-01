Scuola: Giani, 'In Toscana orgogliosi di aver riaperto con coraggio e organizzazione'

11 gennaio 2021 a

Firenze, 11 gen. - (Adnkronos) - "In Toscana siamo orgogliosi di riaprire le scuole con coraggio e organizzazione". Lo afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social.

"Da oggi in Toscana è tornata la didattica in presenza al 50%. Sono stato a Pistoia all'Istituto Comprensivo 'Cino da Pistoia' e al Liceo Classico Galileo di Firenze per augurare un buon rientro alle studentesse e agli studenti", ricorda Giani.

"La scuola è una necessità fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro paese. Non possiamo permetterci di fermarla, è essenziale per divenire donne e uomini consapevoli - aggiunge Giani - Ragazze e ragazzi c'è bisogno anche di tutta la vostra responsabilità, portate la mascherina e seguite tutte le misure di prevenzione al contenimento del contagio. Con l'impegno di tutti possiamo farcela".