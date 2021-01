Governo: Bellanova, 'se metodo è questo al capolinea, manca correttezza'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "tutti si sono coperti dietro a Iv, ma i dubbi erano di tutti". Per la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, "è evidente che il governo è al capolinea".

"Serve un metodo corretto - incalza ospite di Skytg24 - non ho problemi con la persona Conte, ma in questo momento non c'è correttezza. Non si può pattinare sui problemi, si devono affrontare per risolverli".

"O si cercano i responsabili, è questa allora è un'altra strada, o si cerca di costruire una nuova fiducia all'interno della stessa maggioranza", conclude Bellanova assicurando che, in questo anno e mezzo, gli esponenti di Iv al governo si sono comportati come "servitori delle Stato".