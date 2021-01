Fisco: Gelmini, 'da governo buone intenzioni non credibili'

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, audito dalla commissione Finanze della Camera, ha ricordato che, essendo terminata la sospensione dell'invio dal primo gennaio, questa infausta attività è ripresa. È evidente che non è una sua responsabilità e che il mancato invio sarebbe stato perfino sanzionabile, ma è altrettanto evidente che un governo serio avrebbe utilizzato uno dei tanti decreti di fine anno (da ultimo il Milleproroghe) per evitare ai contribuenti l'assedio di 50 milioni di atti. A quel punto sarebbe stato serio e credibile discutere di rottamazioni o saldo e stralcio, o, meglio ancora, come chiede da tempo Forza Italia, di pace fiscale. Così le teoriche buone intenzioni annunciate da alcuni esponenti dell'esecutivo, non sono credibili”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.