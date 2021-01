11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Avrebbero dovuto scriverlo con noi, e invece no. Avrebbero dovuto almeno scriverlo, come chiediamo da mesi. È la sera dell'11 gennaio e il piano per il Recovery del governo non c'è. Conte rinvia ancora e va a spasso in centro. E a noi viene chiesto di far presto. Con che faccia?" Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Pd.