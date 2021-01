Recovery: bozza, interventi su patrimonio artistico Roma per Giubileo

11 gennaio 2021 a

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - La terza componente della prima missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) "mira ad incrementare l'attrattività del sistema turistico e culturale del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali, la formazione ed il potenziamento delle strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici e il finanziamento dei progetti dei Comuni per investimenti su luoghi identitari sul proprio territorio (inclusi interventi sul patrimonio artistico-culturale di Roma in occasione del Giubileo)". E' quanto si legge nella bozza inviata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partiti della maggioranza.