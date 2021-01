Bruno Editore lancia Giovanni Amoroso e Luigi Lucci, Genitori Insegnanti Leader: il Bestseller per le future

12 gennaio 2021 a

a

a

(Milano 12 gennaio 2020) - Milano, 12.01.2021 – I recenti dati ISTAT parlano chiaro. L'Italia registra un triste primato a livello europeo in materia di istruzione. Secondo le rilevazioni, soltanto il 62% della popolazione italiana, compresa tra 25 e 64 anni, ha il diploma a differenza invece della media europea che è pari al 78,7%. Dato questo che fa riflettere su quanto sia fondamentale il ruolo di tutti coloro che si occupano della crescita personale e professionale delle future generazioni.

Proprio a questa categoria specifica di persone si rivolge il libro di Giovanni Amoroso e Luigi Lucci oggi in uscita “GENITORI INSEGNANTI LEADER. Manuale Pratico Operativo Per Lo Sviluppo e Il Potenziamento Del Proprio Ruolo” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori vanno a condividere con i propri lettori le stesse strategie che permetteranno loro di supportare la crescita delle generazioni a venire, tanto in ambito personale quanto in ambito professionale.

“Il nostro libro è rivolto a tutti quei genitori, insegnanti e formatori i quali, ricoprendo un ruolo di leadership, hanno il compito di guidare altre persone nel loro percorso di crescita personale e professionale” afferma Giovanni Amoroso, co-autore del libro. “Da un lato li supporta nella presa di consapevolezza di quanto il proprio ruolo influenzi e impatti sulle comunità nelle quali operano. Dall'altro fornisce loro strumenti pratici ed operativi di straordinaria efficacia per svolgere al meglio il proprio lavoro, così da supportare le persone (allievi, figli, dipendenti e colleghi) nel conseguimento dei loro obiettivi”, aggiunge Luigi Lucci, co-autore del libro.

Secondo gli autori, il modo più efficace per ottenere i risultati sperati consiste nel mettere in pratica tutte le indicazioni presenti nel libro. Per farlo è fondamentale leggerlo la prima volta per avere una visione completa su tutto. Il passo successivo consiste invece nel mettere in pratica tutte le attività consigliate, così da arrivare dritti all'obiettivo finale.

“Viviamo in un mondo nel quale sembra che le figure di riferimento, di guida e accompagnamento siano meno necessarie di qualche decennio fa. Così non è” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ci sono ruoli ai quali, oggi più di prima, è richiesta una maggior responsabilità nello svolgere i propri compiti. Essere guide sicure e affidabili nella formazione personale e professionale delle future generazioni è quindi fondamentale. Tutto sta nel sapere come fare, come insegna proprio questo libro”.

“Prima di affidarci a Giacomo Bruno e alla sua casa editrice abbiamo fatto un'attenta ricerca. La Bruno Editore segue l'autore dall'inizio alla fine, tanto nella delicata fase di creazione del contenuto editoriale, quanto nella ricerca della migliore strategia di marketing da adottare” concludono gli autori. “La professionalità e il supporto dello staff di Bruno Editore nel corso di tutto l'iter editoriale è stato di gran lunga oltre ogni nostra aspettativa”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

Giovanni Amoroso e Luigi Lucci sono Business trainer in PNL, Executive e Life Coach, Counsellor. Fondatori di Key Relationship Management Italia, Scuola di formazione manageriale e coaching. Ideatori del percorso Empowerment Master Class e di Mindset coaching. Con ormai venti anni di esperienza individuale e in co-training hanno formato e accompagnato, tra aula e coaching individuali, manager, CEO, insegnanti e personale di aziende leader tra le maggiori in tutta Italia. Approfondisci su:

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice