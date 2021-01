Porridge Classico a colazione? Ecco l'esempio di dieta settimanale

12 gennaio 2021 a

(Milano, 12 Gennaio 2021) - Milano, 12 Gennaio 2021 - Il porridge è un vero e proprio super food: una pietanza tipica della tradizione anglosassone che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Ottima alternativa al classico cornetto con cappuccino, il porridge ha un elevato potere saziante ed è dunque perfetto anche per coloro che devono tenere sotto controllo il peso corporeo. Se consumato per colazione, permette di arrivare all'ora di pranzo senza avvertire i morsi della fame, con la giusta carica di energia e tutti i nutrienti necessari all'organismo. Scopriamo come preparare questa prelibatezza e vediamo un esempio di menù settimanale che comprenda anche il porridge.

La ricetta del Porridge classico e le varianti

Preparare il porridge classico potrebbe risultare un po' laborioso, specialmente se consideriamo che conviene consumarlo appena fatto e che al mattino il tempo è sempre troppo poco. Fortunatamente però in commercio si possono trovare dei preparati che sono deliziosi e che consentono di semplificare in modo notevole il procedimento.

Ingredienti Porridge Classico

• 100 ml di latte vaccino (è possibile sostituirlo con latte vegetale)

Preparazione del Porridge Classico

Preparare il porridge classico con il preparato è davvero semplicissimo e bastano pochi minuti. È infatti sufficiente versare una porzione di preparato in una tazza, aggiungere 100 ml di latte caldo e lasciar riposare per 3 minuti. Et voilà: il porridge è già pronto a gustare!

Varianti da provare

In alternativa al porridge classico, è possibile preparare alcune varianti per rendere ancora più gustosa la colazione. Vi consigliamo di provare ad esempio la versione al cioccolato, aggiungendo semplicemente al composto 50 grammi di cioccolato fondente tritato, oppure quella alla banana. In questo caso al porridge classico vanno aggiunte 1 banana tagliata a pezzi, un pizzico di cannella e 30 grammi di noci Pecan tritate grossolanamente.

La colazione dei campioni: esempio di dieta settimanale

Il porridge è un piatto che possiamo consumare tutti i giorni per colazione, perché completo e ricco di proprietà benefiche. Per cambiare tuttavia è possibile prepararlo in differenti varianti. Vediamo dunque un esempio di colazione a base di porridge nei vari giorni della settimana.

• Lunedì: 1 porzione di porridge classico + 1 bicchiere di spremuta + caffè o the

• Martedì: 1 porzione di porridge alla banana e noci Pecan + caffè o the

• Mercoledì: 1 porzione di porridge al cioccolato + 1 mela + caffè o the

• Giovedì: 1 porzione di porridge classico + 1 frutto fresco a scelta + caffè o the

• Venerdì: 1 porzione di porridge alla banana e noci Pecan + 1 bicchiere di spremuta + caffè o the

• Sabato: 1 porzione di porridge classico + 1 arancia + caffè o the

• Domenica: 1 porzione di porridge al cioccolato + 1 bicchiere di spremuta d'arancia + caffè o the

I benefici del porridge a colazione

Gustare il porridge a colazione è un'ottima idea, perché questo super food è ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo. È infatti un'ottima fonte di proteine ma anche di fibre, indispensabili per una corretta motilità intestinale. Grazie inoltre al suo potere saziante, il porridge consente di mantenere la glicemia ed il peso corporeo sotto controllo.

