Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Alla vigilia di una discussione in Consiglio dei ministri sul Recovery fund, che è cambiato, io spero e lavoro perchè il governo si rinnovi e vada avanti e non per una crisi". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.