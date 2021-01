12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Conte? "Il premier è lui, ha vinto sfide improtanti in Europa, sta guidando questa alleanza. Io non sono d'accordo con i partiti che scaricano su qualcuno le responsabilità. Ci vuole grande chiarezza, Conte ha tutte le carte per continuare a guidare questa alleanza anche promuovendo una innovazione nei contenuti". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24.