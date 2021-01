Infortuni: operaio cade da container in cantiere a Milano, è grave

12 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Un operaio è rimasto gravemente ferito cadendo da un container all'interno del cantiere in cui stava lavorando in via Lodovico Castelvetro, a Milano. L'uomo, 62 anni, è precipitato dall'altezza di circa due metri e mezzo, riportando un trauma cranico. L'operaio, riferisce l'Areu, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Sul posto è intervenuta la polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente.