Coronavirus: Giani, 'Ancora 3-4 mesi ma peggio è passato, intensificare vaccini'

Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - "Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo tre-quattro mesi davanti: ormai per me il peggio è passato". Lo ha detto, parlando dell'epidemia di coronavirus, il presidente della Toscana Eugenio Giani ai microfoni di Radio anch'io su Radio1.

"Oggi abbiamo tre o quattro mesi prima che le condizioni ambientali, il caldo, i raggi ultravioletti di fine primavera e dell'estate, possano consentirci, al di là dei risultati delle cure o dei vaccini, comunque di portarci una situazione di maggiore controllo", ha spiegato Giani.

Secondo il presidente della Toscana, occorre utilizzare questi mesi prima del miglioramento climatico per "gestire con buonsenso i provvedimenti a cui ci porta il governo" e "intensificare al massimo i vaccini". E in tema vaccini, Giani ha sottolineato che la Toscana è fra le tre regioni che ne hanno somministrati di più e ha concluso dicendo: "organizziamo questa capacità di diffusione del vaccino a livello di massa. Io ogni giorno dico che ho 5.000 persone immunizzate in più, e questo mi dà fiducia nel futuro".