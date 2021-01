Made in Italy: Learn Italy, al via corsi con borse studio in attesa di tornare a New York

12 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 12 gen. (Labitalia) - In attesa di poter tornare a svolgere a New York, in Italia e in Francia (Provenza) i prossimi corsi di alta formazione in presenza, Learn Italy ha deciso di portare online la VII edizione del percorso in Comunicazione e promozione del made in by Italy. Punto di forza del nuovo percorso, oltre alla formula executive e alla presenza di formatori internazionali, è anche la decisione di offrire a tutti gli interessati una importante borsa di studio. "Abbiamo tenuto conto della situazione che stiamo attraversando che da crisi deve potersi trasformare anche in opportunità: quella di formarsi ora per essere poi pronti a sfruttare al meglio le proprie competenze non appena tutto il sistema si rimetterà in moto a pieno regime", sottolinea Massimo Veccia, presidente di Learn Italy Usa che vanta una decennale esperienza non solo nella formazione ma anche nei servizi a sostegno della promozione internazionale delle eccellenze e dei talenti italiani. In questo senso, le borse di studio con maggior valore saranno messe a disposizione dai partner di Learn Italy per le persone che si candideranno iscrivendosi entro lunedì 15 febbraio 2021. Il corso avrà, pertanto, un costo di partecipazione in offerta rispetto al costo effettivo, una scelta fortemente voluta dal presidente e dal board centrale di Learn Italy che hanno voluto mantenere vivo l'impegno di prevedere sempre degli incentivi per il diritto allo studio e alla formazione di chi è interessato ai corsi offerti.

"Inauguriamo il 2021 - dice - lanciando la prima edizione di un corso online in diretta transoceanica: gli studenti potranno seguire delle lezioni tenute dai nostri migliori docenti e formatori che si collegheranno sia dall'Italia che dagli Usa. Opteremo per una formula executive capace di condensare il meglio della nostra formazione in un calendario organizzato per permettere anche a chi lavora o studia di potersi collegare senza, però, rinunciare alla qualità di sempre. Saranno con noi volti noti del giornalismo come Luca Rigoni, Valeria Robecco, Monica Coggi, Francesco Semprini, Debora Rosciani". "Dopo tanti anni di giornalismo televisivo sono molto felice di poter intraprendere questa nuova sfida che mi riavvicina al mondo della formazione, a cui sono molto legata, e sono felice di farlo nella squadra di Learn Italy" afferma Monica Coggi, giornalista e volto noto di Mediaset e Tgcom che rappresenta la new entry del 2021 nei corsi di alta formazione dell'Agenzia".

"Conosco Massimo Veccia - continua - da diversi anni e seguo il grande lavoro svolto con Learn Italy che è riuscita a costruirsi uno spazio importante di grande credibilità non solo come ente di formazione ma anche come centro di supporto all'internazionalizzazione. Due aspetti che si legano tra loro e che sono quanto mai fondamentali nello scenario globale attuale. Sono molto felice di poter portare il mio contributo all'interno dei percorsi formativi confrontandomi con ragazzi interessati alla comunicazione e alle relazioni internazionali". La formula executive prevede lezioni online in settimana e nel weekend pensate in orari compatibili con altri impegni di lavoro e di studio per un monte ore di circa 50 ore suddivise in incontri formativi tematici, alla presenza di giornalisti di fama internazionale ed esperti dei settori comunicazione, project management e promozione, e in lezioni riguardanti la formazione di lingua anglo-americana. Il corso è rivolto a tutti gli interessati, italiani e non, senza limiti di età. Per tutte le informazioni, anche sulla quota di partecipazione, si può contattare Learn Italy all'indirizzo: [email protected]