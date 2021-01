Bergamo: spaccio di droga, carabinieri arrestano un uomo

12 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato una persona a Bergamo e ne hanno denunciata un'altra per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli nelle vicinanze della stazione ferroviaria della città i militari hanno fermato un uomo di 22 anni, cittadino del Mali, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, e lo hanno trovato in possesso di cinque grammi di hashish e di 150 euro in contanti, probabile frutto dell'attività di spaccio. Il 22enne è stato quindi arrestato. Sempre nelle vicinanze della stazione ferroviaria i carabinieri hanno denunciato un altro giovane, anch'egli cittadino maliano, in quanto trovato in possesso di 2 grammi di hashish, già suddiviso in dosi.