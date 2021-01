Governo: Zingaretti a Renzi, 'risolviamo i problemi anzichè crearli'

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Risolviamo i problemi e non creiamoli". È il messaggio per Matteo Renzi che il segretario del Pd Nicola Zingaretti affida a Enrico Lucci, in una conversazione che andrà in onda stasera su Rai3 a #cartabianca.

"Oggi c'è una maggioranza che ha salvato l'Italia e cambiato l'Europa. Buttare tutto a mare -ha detto Zingaretti- è una follia. l'Italia non se lo merita". E ancora: "Ora che negli Stati Uniti c'è un presidente come Joe Biden - ha aggiunto il segretario del Pd - solo teorizzare che vadano al Governo gli alleati di Trump è una follia”.