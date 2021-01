Fao: Filiera Italia, 'Martina nomina importante per il Paese'

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "La nomina di Martina è una buona notizia per tutta l'Italia". Ad affermarlo in una nota è Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, in merito alla vicepresidenza di Maurizio Martina alla Fao. "Siamo sicuri che le sue capacità e le sue competenze faranno la differenza nel perseguire una sfida ambiziosa: un pianeta più sostenibile e al tempo stesso capace di comprendere e valorizzare l'indispensabilità e la centralità della filiera agroalimentare", sottolinea. "A lui vanno i migliori auguri e tutto il sostegno di Filiera Italia", conclude.