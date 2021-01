Coronavirus: Iacopo Melio è tornato a casa, 'Ho ancora sintomi forti, vaccinatevi'

12 gennaio 2021 a

Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - "Sono tornato dall'ospedale una settimana fa perché i parametri erano stabili, perciò posso continuare la terapia a casa, dove almeno psicologicamente va un po' meglio. Sono ancora positivo e i sintomi continuano forti, soprattutto l'affanno, la mancanza d'aria e la conseguente stanchezza. Insomma, ci vorrà molto tempo, come per tutti, quando va bene e c'è da star 'contenti'". Lo scrive su Facebook Iacopo Melio, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana, che lo scorso 17 dicembre era stato ricoverato all'ospedale di Empoli (Fi) per l'aggravarsi del suo stato di salute dopo che aveva contratto il coronavirus.

"In medicina nessuno dà garanzie, non le hanno date nemmeno a me anche se è passato un mese dal primo sintomo e tre settimane da quando hanno iniziato a controllarmi - prosegue Melio - Bisogna aspettare, non ci sono altre risposte possibili ad oggi, se non quella di avere pazienza unita alla speranza di aver fatto il giro di boa". Melio, poi, rivolge un invito ad aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid: "Io non ho fatto in tempo, perché la legge di Murphy è ormai il mio karma - aggiunge - e chissà se e quando potrò arrivarci 'pulito', ma voi che potete: vaccinatevi, perché è fondamentale, perché è sicuro, perché negli ospedali c'è l'inferno, perché solo questo ci potrà salvare, perché sì. Fatelo anche per me".