Coronavirus: Mazzeo, 'In Toscana somministrati 50.447 vaccini, 8.153 nelle Rsa'

12 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - "Continua la campagna di vaccinazione della Regione Toscana: oggi siamo arrivati a quota 50.447 vaccini somministrati, superando il 96,5% delle dosi consegnate. Si può seguire il monitoraggio regionale delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale: http://vaccinazioni.sanita.toscana.it. Sono stati vaccinati 8.153 persone nelle Rsa". Lo fa sapere il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post su Facebook.

"Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 303 nuovi casi su 2.634 soggetti testati (11,5% di positivi) e 7,569 tamponi - aggiunge Mazzeo - Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 910 (23 in meno rispetto a ieri), 137 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri)".

"Ieri, la Regione Toscana ha consentito una riapertura, seppur parziale, delle scuole superiori perché il livello di diffusione del contagio in Toscana è più basso che nel resto d'Italia. Sono anche state predisposte misure specifiche, si è investito su nuovi bus e sul personale per cercare di evitare affollamenti alle fermate. E' stato predisposto un piano per bloccare subito eventuali focolai. E' stato fatto partire un sistema di tamponi per studenti e personale scolastico - commenta Mazzeo - Proviamo a far ripartire la scuola in sicurezza, lo dobbiamo ai ragazzi che stanno pagando un costo elevato da questa crisi, ma per farlo c'è bisogno dell'aiuto di tutti per mantenere bassa la curva del contagio. Prudenza e responsabilità, perchè più saremo responsabili, più saremo liberi".