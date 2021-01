Spazio: Macron, '500 mln da piano rilancio in prossimi 2 anni per accelerare progetti'

12 gennaio 2021 a

Parigi, 12 gen. (Adnkronos) - "La Francia crede nell'industria spaziale. E' per questo che abbiamo deciso nel piano di rilancio francese di investire 500 milioni per accelerare dei progetti in corso e lo sviluppo della propulsione a idrogeno". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron che oggi era in visita al sito di Ariane Group a Vernon dove saranno investiti 30 milioni di euro in particolare per sviluppare il nuovo motore di Arianne.

La Francia, sottolinea ancora il Capo dello Stato francese, "crede in questa avventura, a questa filiera di eccellenza ma dobbiamo accelerare in questa competizione mondiale". La Francia, aggiunge, "vuole continuare ad essere un paese del settore". L'industria spaziale, rileva ancora Macron, "ha avuto dei momenti difficili ma ogni volta è riuscita a rilevare le sfide innovando e accelerando" lo sviluppo del settore.