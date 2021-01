Nucleare: Consiglio regionale unanime, 'No al deposito di scorie in Toscana' (2)

12 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Nell'atto si impegna la Giunta regionale a "continuare e ad esprimere con nettezza tale contrarietà in tutti i luoghi deputati" e "a fornire ai comuni interessati, in tutti i passaggi procedimentali, ogni supporto utile al fine di sostenere con la massima efficacia la posizione di contrarietà all'individuazione dei siti in oggetto".

"Credo - ha concluso Mazzeo - che questa sia una battaglia che l'assemblea legislativa fa bene a fare tutta insieme, per dare il senso di quella che sarebbe una ferita che la nostra terra potrebbe subire, specialmente quei territori che hanno un impatto turistico e ambientale così importante".