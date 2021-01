Senato: Casellati, 'De Biasi politica appassionata e donna coraggiosa'

12 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Con Emilia De Biasi ci lascia una politica appassionata, una donna coraggiosa e intraprendente, che non ha mai smesso di battersi per quegli ideali di libertà e di dignità umana in cui fortemente credeva. Ricordarne la figura e il suo instancabile impegno civile e politico significa soprattutto tenere viva la memoria di un esempio di vita dedicata ai valori di una democrazia matura, dialogante e responsabile così come alla volontà di lavorare bene sempre e comunque nell'interesse superiore dei cittadini". Lo ha sottolineato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordando in apertura di seduta la senatrice del Pd Emilia De Biasi, scomparsa nei giorni scorsi.

"Donna di brillante intelligenza e di inesauribili energie, è stata -ha detto ancora il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama- un'autentica protagonista della vita politica nazionale degli ultimi anni. Ha sempre interpretato il suo ruolo all'interno delle istituzioni con grande coerenza e con grande competenza".

"Come presidente della commissione Igiene e sanità del Senato seppe raccogliere la stima e l'apprezzamento di tutti i colleghi per l'imparzialità, l'autorevolezza dimostrate in ogni occasione, insieme alla sua costante apertura al confronto costruttivo".