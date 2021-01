LI-COR Biosciences fornisce supporto diretto ai clienti in Italia

12 gennaio 2021 a

LINCOLN, Nebraska e BAD HOMBURG, Germania, 12 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- LI-COR Biosciences è lieta di annunciare che sta attualmente fornendo vendite, supporto e servizi direttamente ai clienti biotecnologici in Italia. I clienti italiani di LI-COR per la linea di prodotti ambientali continuano a essere supportati da Ecosearch Srl.

"Questo ci consentirà di fornire un livello più elevato di supporto ai ricercatori biotecnologici in Italia" afferma Glen McMurdo, Amministratore delegato europeo di LI-COR. "Il nostro team è noto per un approccio proattivo nei vari altri Paesi in cui opera".

Il supporto principale sarà fornito da Silvia Dalba, Consulente commerciale tecnico di LI-COR, che lavora da Milano (Italia).

Altri servizi, tra cui la distribuzione dei prodotti e il supporto scientifico, sono forniti dalla sede tedesca di LI-COR. Come per tutti i prodotti LI-COR, per competenze aggiuntive basta rivolgersi alla sede centrale di Lincoln (Nebraska), che è anche lo stabilimento di ricerca, sviluppo e produzione dell'azienda.

LI-COR Biosciences offre soluzioni di ricerca per lo sviluppo di terapie e un solido metodo Western Blotting. La società è leader nel settore dei sistemi di imaging, dei software di analisi e della tintura a infrarossi IRDye® e di altri reagenti per l'analisi quantitativa delle proteine e l'imaging di piccoli animali. Dalla scoperta accademica alla convalida preclinica, sia che si tratti di caratterizzare un percorso o di convalidare un candidato terapeutico, la tecnologia di LI-COR contribuisce a far avanzare la ricerca nel processo di sviluppo.

LI-COR Biosciences è anche uno dei principali innovatori di sistemi per misurare il cambiamento climatico globale, la ricerca vegetale e l'analisi dei gas. Da oltre 50 anni LI-COR è impegnata a migliorare la qualità della vita dell'uomo progettando e sviluppando strumenti di ricerca innovativi che aiutino gli scienziati a risolvere le sfide dell'umanità. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.licor.com.