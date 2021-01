12 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono 50.308 le persone attualmente in isolamento domiciliare per il Covid19 e da ieri sono 1.184 i guariti e i dimessi dagli ospedali. I ricoverati con i sintomi del virus sono aumentati a 3.641, con 119 nuovi ingressi in ospedale in un giorno. Aumentano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: sono 466, quattro in più di ieri, a fronte di 38 nuovi ingressi.