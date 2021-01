Firenze: folle corsa di 40 km contromano in A1, arrestato dopo inseguimento

12 gennaio 2021 a

Firenze, 12 gen. - (Adnkronos) - Folle corsa per 40 km contromano lungo l'autostrada A1, da Rioveggio alle porte di Firenze, seminando il panico. L'auto, una Ford Fiesta con alla guida un cittadino italoamericano, 34 anni, marmista di professione, originario di Vicenza, è stata bloccata, dopo un inseguimento, dagli agenti della polizia stradale tra Barberino di Mugello (Fi) e Sesto Fiorentino, all'altezza dell'area di servizio Corzano, intorno alle ore 13 di oggi, in direzione di Roma. Il conducente, che non ha dato per ora una spiegazione plausibile del suo gesto, è stato arrestato.

Dopo lo scambio di carreggiata per lavori all'altezza di Rioveggio (Bologna), l'uomo, invece di rientrare sulla sua carreggiata, ha proseguito all'interno del cantiere, chiuso al traffico, lungo la direzione contraria, dopo aver abbattuto la segnaletica al km 222.

Dopo aver percorso una quarantina di km, all'altezza di Barberino (Firenze), quando il tratto era aperto al traffico in entrambe le direttrici, il 34enne ha continuato a viaggiare contromano, finché non è stato intercettato dagli equipaggi delle sottosezioni della Polstada di Firenze Nord e di Pian del Voglio (Bo), dirottate sul posto dalla centrale operativa della Polizia Stradale, allertata dagli automobilisti che, vedendolo sopraggiungere a tutta velocità, lo avevano scansato a fatica.