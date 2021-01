Governo: Orlando, 'per p. Chigi e M5S basta Iv se fa crisi? Mai dire mai, ma serve ricucire'**

12 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Se dipendesse dal Partito Democratico, quella di stasera non sarebbe l'ultima del governo Conte". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Otto e mezzo su La7.

"E se palazzo Chigi e il M5S dicono mai più con Renzi se IV fa cadere il governo, io dico che in politica non si può mai dire mai, tante volte abbiamo visto partiti dire che non avrebbero fatto alleanze politiche che poi hanno fatto".

"Ma adesso serve ricucire piuttosto che acuire le distanze. Ma la responsabilità è di chi produce la crisi. Io auspico che si ritorni a dove si è determinato il corto circuito. Certo, se ti alzi dal tavolo, le risposte non arrivano. Se ci rimani, arrivano. Ma sono frutto del confronto, non dello spirito santo".