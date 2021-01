Coronavirus: domani Cdm su misure, stretta movida e proroga stato emergenza in Dl

12 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani un nuovo Consiglio dei ministri sulle misure per fronteggiare l'emergenza Covid, compresa la stretta sulla movida e la mobilità tra regioni. Nella riunione, non ancora in agenda, si deciderà anche sulla proroga dello stato di emergenza: per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio. "Le nuove misure saranno contenute in un decreto ad hoc, non un Dpcm", riferiscono autorevoli fonti di governo.