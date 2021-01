12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Penso che ci sono ancora le condizioni, per tutti, per compiere un atto di responsabilità”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, intercettato da cronisti e cameramen al suo ingresso a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri.