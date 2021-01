Coronavirus: P.Chigi, Italia prima per vaccini somministrati, oltre 1,2 ogni 100 abitanti

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - L'Italia guida la classifica del numero di vaccini somministrati, oltre 1,2 ogni 100 abitanti. Il grafico diffuso da Palazzo Chigi mostra l'Italia avanti anche alla Germania -di poco sopra 0,8 per dosi ogni 100 abitanti- anche se il dato tedesco non è aggiornato ad oggi, come quello italiano. Al 12 gennaio la Francia è invece ancora indietro di parecchio, poco sopra le 0,2 dosi per 100 abitanti.