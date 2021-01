Usa: Nyt, McConnell apre all'impeachment di Trump

12 gennaio 2021 a

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il leader dei senatori repubblicani, Mitch McConnel sembra aprire all'impeachment del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump. E' quanto rileva il 'New York Times' che cita alcuni collaboratori del senatore che dicono in particolare che McConnell "è contento dell'impeachment, sostenendo che così magari sarà più facile eliminare Trump dal partito repubblicano". Inoltre McConnell ritiene che Trump avrebbe commesso reati da impeachment e che è quindi contento che i democratici si stanno muovendo per metterlo in stato d'accusa.