Governo: Salvini, 'si può votare come in Israele, Olanda e Francia'**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Il 24 gennaio votano in Portogallo, a gennaio in Catalogna, il 15 marzo votano in Olanda, il 23 marzo votano in Israele, il 28 marzo votano in Bulgaria, ad aprile votano in Albania, il 6 maggio votano in Scozia e in Galles, a maggio votano a Cipro, a giugno votano in Francia. Tutto il resto del mondo sviluppato va nella democrazia. Certo, che se questi qua dicono non si può andare a votare perchè se no gli italiani continuano a votare per Salvini, per la Lega e per il centrodestra e ci teniamo la Azzolina che chiude le scuole, Bonafede che fa crollare i tribunali e la De Micheli che non apre una strada che sia una... Votare si può votare". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.