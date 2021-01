Recovery: Conte su Mes, 'non speculare su vittime, offesa a etica e ragione'

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Duro altolà del premier Giuseppe Conte, a Cdm in corso, alle ministre di Iv, Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che hanno annunciato di astenersi dal voto sul Recovery plan per la mancata attivazione del Mes. Il premier, riferiscono fonti presenti alla riunione, ha invitato a considerare "che risulta confermato che il Mes non è ricompreso nel Next Generation, e quindi non è questa la sede per affrontare una discussione sul punto". Ha inoltre invitato, con fermezza, "a non speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l'attivazione del Mes. È un accostamento che offende la ragione e anche l'etica", le parole del presidente del Consiglio. "Se fosse un problema di finanziamenti - ha chiesto polemico Conte - come mai allora la Germania pur investendo il doppio sulla sanità di noi si ritrova adesso con il doppio dei morti giornalieri?".