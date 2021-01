13 gennaio 2021 a





Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Noi siamo pronti a prenderci responsabilità di governo, non con il Pd o con il M5s, stanno smontando quello che abbiamo fatto in un anno. Tutti insieme non funziona, un governo a guida centrodestra potrebbe averli i voti". Lo dice Matteo Salvini a Radio Anch'io.