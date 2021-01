Governo: sondaggio, sette italiani su dieci non vogliono votare

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - Sette italiani su dieci ritengono che il ritorno alle urne sarebbe una follia. Lo rivela un sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato su 'la Stampa'. Di fronte a una ipotesi simile, il 26,7% prova rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% sconcerto.

Secondo la rilevazione, in questo momento c'è da pensare ad altro: per il 22,2% la crescita economica è la priorità nazionale (con un occhio particolare per i temi del lavoro e dell'occupazione in generale, 24,8%) seguita da una riqualificazione del settore sanitario (17,2%). Per un 27,2%, comunque, il voto è la scelta migliore per porre fine alla crisi politica. Il 26,6% degli elettori è ancora con il governo Conte.