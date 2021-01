13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Oggi voteremo i nuovi provvedimenti sanitari, voteremo lo scostamento di Bilancio così come i ristori. Sul Recovery fund vedremo, vedremo di fare un lavoro in Parlamento per modificarlo". Lo ha detto il presidente dei senatori di Iv Davide Faraone a Radio Anch'io.