Bce: Lagarde, ok a dividendi ragionevoli ma banche non svuotino riserve**

Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - "Non voglio dilungarmi sulla 'tolleranza' sui dividendi" espressa a fine 2020 dalla Supervisione Bancaria della Bce, che "dà spazio alle banche affinche' paghino dividendi ragionevoli", ma resta "la preoccupazione che non svuotino le riserve" per pagarli. Lo afferma Christine Lagarde partecipando all'evento online 'Reuters Next', ribadendo che alla Bce "dobbiamo fare quello che serve per incoraggiare le banche" a dare credito all'economia reale.