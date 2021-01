Governo: pressing maggioranza per evitare showdown, Iv attende segnale** (2)

13 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il segretario dem, poco fa, con una nota invita a cercare una soluzione. "Si faccia di tutto per riprendere il dialogo", sottolinea Zingaretti puntando a un patto di legislatura in tempi "certi e brevi". Una mossa quella del Pd notata dai renziani e un big di Italia Viva dice all'Adnkronos: "Se cambia radicalmente qualcosa, noi ne prendiamo certamente atto".

E intanto a sparigliare ci pensa Beppe Grillo, che sui social rilancia la 'lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione' del deputato M5S Giorgio Trizzino, considerato un 'contiano' di ferro. Prima il fondatore del Movimento la condivide, poi la riposta per intero, dalla prima all'ultima riga. Chiedendo un patto tra tutti i partiti, "costruttori" per il "bene comune dell'Italia".

Mettendo fine alla distinzione tra maggioranza e opposizione: "non può esistere in questo momento" perché "tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese", si legge nella lettera messa nero su bianco da Trizzino e condivisa dal garante del Movimento.