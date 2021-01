Coronavirus: Ricciardi, 'obbligo vaccini per sanitari che lo rifiutano'

13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Per gli operatori sanitari riluttanti alla vaccinazione anti-Covid "deve scattare l'obbligo se rifiutano". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, commentando gli episodi, in varie zone del Paese, di operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi. Un caso è quello dell'Alto Adige, dove è stato registrato un numero elevato di medici e infermieri che non vogliono immunizzarsi contro Sars-CoV-2. "L'Alto Adige è un caso estremo, ma in Italia in media il 20% tra medici e infermieri non vuole vaccinarsi", rimarca Ricciardi.