Giordano: "Derby? Roma si fa preferire, dopo lockdown non si è più vista miglior Lazio"

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - “In questo momento si fa preferire la Roma, dopo il lockdown non si è più vista la miglior Lazio, speriamo di rivederla presto”. Bruno Giordano fotografa così il momento delle due squadra capitoline a due giorni dal derby. “La stracittadina, lo sappiamo, è sempre una partita anomala -sottolinea la bandiera biancoceleste all'Adnkronos-, quest'anno c'è anche la variabile dell'assenza di pubblico che potrebbe incidere. Sicuramente in campo non mancherà la tensione e chi sarà in grado di gestirla meglio avrà grandi vantaggi”.

In casa Lazio Giordano spera si possa rivedere al più presto il miglior Lucas Leiva “perché fondamentale negli equilibri della squadra di Inzaghi, con lui a dettare i tempi a centrocampo tutti e 11 girano al massimo”, mentre per i giallorossi il giocatore decisivo è “Mkhitaryan, per la sua capacità di non dare punti di riferimento fa centrocampo e attacco e la sua abilità nell'inserirsi e fare gol”.