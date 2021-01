13 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Il Governo può andare avanti solo col sostegno della coalizione, di tutte le forze della maggioranza". Una crisi? "Spero di no. Credo che una crisi non sarebbe compresa dal Paese in un moneto in cui ci sono tante sfide che ci attendono". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti dopo l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica.