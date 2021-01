13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Italia Viva lo sa che tutte le volte che ha posto problemi in modo costruttivo e c'è una discussione vera attorno a un tavolo con la volontà di trovare soluzioni troveranno, in me c'è sempre la massima interlocuzione". Lo dice il premier Giuseppe Conte ai cronisti.