13 gennaio 2021

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Andare avanti con i responsabili nel caso in cui l'appoggio di Iv venisse meno? "Io ho sempre detto che ci vuole una maggioranza solida per portare avanti l'azione del governo, non si può prendere un voto qua e là". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti al ritorno dal Quirinale.