Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Come si è visto con il Recovery, se ci siede attorno tavolo in modo costruttivo poi si migliora anche il progetto di governo, l'azione di governo diventa più incisiva. Io fino all'ultimo giorno, fino all'ultima ora lavorerò sempre per rafforzare la coesione delle forze di maggioranza ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai cronisti.