13 gennaio 2021 a

Roma, 13 ge. (Adnkronos) - "Non ne farò mai una questione personale, per me non lo sarà mai". Lo dice il premier Giuseppe Conte ai cronisti. "L'interesse di cittadini, la sofferenza dei cittadini viene prima di tutto. Io credo che tutti coloro che hanno una responsabilità, io per primo, dobbiamo assolutamente predisporci per risolvere i problemi".