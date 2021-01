Milano: Azione, pronti a sostenere ricandidatura Sala

13 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - "Azione ha già apertamente dato la disponibilità a sostenere il progetto di Beppe Sala all'interno di una coalizione anti sovranista e anti populista. A Milano ci stiamo prendendo questi ultimi giorni per definire l'effettiva modalità con cui ci presenteremo alle elezioni amministrative". E' quanto affermano Niccolò Carretta, coordinatore regionale di Azione e consigliere regionale in Lombardia, il coordinatore provinciale Alberto Daina, Giulia Pastorella, membro del Comitato promotore nazionale, e Mariasole Mascia, responsabile regionale degli Enti locali, sull'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Stiamo lavorando - proseguono i coordinatori - con i nostri iscritti per costruire un progetto all'interno anche dei nove municipi della città. La volontà è quella di costruire un programma concreto e una squadra competente per giocare in prima linea questa importante partita e siamo aperti al dialogo con altre forze politiche e civiche che guardano a noi".