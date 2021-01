13 gennaio 2021 a

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Noi non giochiamo con le istituzioni, la politica non è un reality show, non si fa con le veline ma affrontando i problemi nelle sedi politiche, nelle sedi istituzionali, in Parlamento. La Costituzione non è una storia su Instagram". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa.